Vaticano: Papa conferisce Lettorato e ministero catechista a uomini e donne di diversi Paesi

- "In questa celebrazione alcuni nostri fratelli e sorelle vengono istituiti lettori e catechisti", ha detto Papa Francesco durante la messa per la terza giornata della parola di Dio. Il Santo padre ha infatti conferito il ministero del Lettorato a donne e uomini laici di diversi Paesi, dando seguito al Motu Proprio Spiritus Domini del 10 gennaio scorso. Allo stesso modo ha conferito il ministero di catechista ad alcuni fedeli laici. Papa Francesco aveva annunciato la decisione sui catechisti con la pubblicazione della Lettera apostolica Antiquum Ministerium del 10 maggio 2022. Rivolgendosi ai presenti, Papa Francesco ha sottolineato: "Sono chiamati al compito importante di servire il Vangelo di Gesù, di annunciarlo affinché la sua consolazione, la sua gioia e la sua liberazione raggiungano tutti. E' anche la missione di ciascuno di noi: essere annunciatori credibili, profeti della Parola del mondo". Quindi l'esortazione di Bergoglio: "Rimettiamo la parola di Dio al centro della pastorale e della vita della Chiesa. Ascoltiamola, preghiamola, mettiamolo in pratica". (Civ)