Burkina Faso: sparatorie in diverse caserme, governo nega voci di colpo di stato

- Colpi di arma da fuoco sono stati sparati in diverse caserme militari questa mattina in Burkina Faso, ma il governo ha negato si tratti di un colpo di stato. Secondo fonti locali la sparatoria è iniziata alle 5 del mattino nella base Sangoule Lamizana della capitale Ouagadougou, dove ha sede anche la prigione in cui sono detenuti, tra gli altri, i militari coinvolti nel tentato golpe del 2015. Spari sarebbero stati registrati anche in una caserma a Kaya, circa 100 chilometri a nord di Ouagadougou. Il governo ha confermato gli spari ma ha negato le voci circolate sui social media secondo cui i militari avrebbero preso il potere. "Le informazioni sui social network parlano di una presa di potere da parte dell'esercito. Il governo, pur confermando gli spari in alcune caserme, nega queste informazioni e invita la popolazione a mantenere la calma", ha affermato in una nota il portavoce del governo Alkassoum Maiga, senza fornire ulteriori dettagli.(Res)