Quirinale: come cambia il voto con le disposizioni anti Covid

- Addio agli storici catafalchi installati a pochi passi dai banchi della presidenza, arrivederci ai capannelli di politici intenti a scambiarsi indiscrezioni dell'ultimo minuto. E addio, forse, alla conta dei voti grazie alla lettura delle schede al termine delle operazioni di voto. Sono tempi di Covid, di restrizioni, e dunque anche la liturgia del voto in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica deve adeguarsi ai tempi moderni. In attesa di assistere in diretta alla "chiama" ai tempi del Covid, la principale questione che agitava la politica da giorni è stata risolta: grazie anche all'intercessione del Presidente della Camera, Roberto Fico, nei confronti del governo, verrà data la possibilità di votare, e dunque spostarsi dalla propria residenza, ai grandi elettori attualmente positivi o in quarantena. Come è ancora tutto da stabilire ma prende quota la possibilità che venga allestito il parcheggio di Montecitorio: una sorta di drive in dove esprimere la propria preferenza senza avere contatti con parlamentari e personale. (segue) (Rin)