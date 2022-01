Quirinale: come cambia il voto con le disposizioni anti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutti gli altri, invece, la prima novità sarà per l'accesso al palazzo di Montecitorio: necessario il super green pass. Nessuna deroga. Cambiano anche le modalità di voto all'interno dell'emiciclo. Partendo dal presupposto che per accedere all'aula sarà necessaria la mascherina Ffp2 ed il controllo della temperatura, i 1009 grandi elettori voteranno in ordine alfabetico in gruppi di 50 stabiliti secondo un preciso calendario orario. Il voto, come detto, non avverrà più nei "catafalchi" da sempre fra i simboli della seduta comune. Saranno sostituite da cabine più grandi e capaci di garantire meglio la sicurezza sanitaria. Infine, al momento dello spoglio dei voti, sarà consentito l'accesso all'Aula ad un massimo di 200 parlamentari indicati dai gruppi di appartenenza. (Rin)