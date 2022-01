Regno Unito: governo, per vicepremier Raab accuse islamofobia di ex ministro Ghani sono molto gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata del Partito conservatore britannico, Nusrat Ghani ,avrebbe dovuto sporgere denuncia formale dopo essere stata rimossa dall'incarico di ministro dei Trasporti del Regno Unito perché musulmana. Lo ha affermato il vicepremier e ministro della Giustizia britannico, Dominic Raab, all'emittente televisiva "Sky News". Definendo "estremamente grave" quando denunciato da Ghani, ovvero di essere stata rimossa dall'incarico nel rimpasto di governo nel febbraio del 2020 perché il suo essere di fede musulmana sarebbe stato un problema, Raab ha sottolineato che il governo deve mantenere "tolleranza zero per qualsiasi discriminazione dell'islamofobia nel Partito conservatore". "Se ci sono affermazioni come questa, dovrebbero sfociare in una denuncia formale che consente lo svolgimento di un'indagine formale e Nusrat non ha presentato una denuncia formale. Le è stato chiesto di farlo", ha aggiunto. (Rel)