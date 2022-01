Milano: Grandi, contributi di 600mila euro per manutenzione caldaie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il bando contributi – conclude l'assessore – si pone in sintonia con l'obiettivo più ampio, perseguito dal Comune con l'approvazione del Piano Aria Clima, di abbattere le concentrazioni di particolato e di ossidi di azoto al fine di contenerle entro i limiti disposti dalla normativa europea, allinearle alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e contribuire alla lotta alla povertà energetica". Secondo i dati raccolti da Arpa, le emissioni delle caldaie adibite al riscaldamento privato sono responsabili di circa il 18 per cento del totale delle emissioni di ossidi d'azoto nell'aria. Nello specifico possono accedere all'erogazione dei contributi e degli interventi manutentivi tutti i residenti in città da almeno due anni e in possesso di un Isee inferiore o uguale a 9.360 euro e che vivono in abitazioni in cui sia presente un impianto di riscaldamento autonomo di potenza inferiore a 35kW con alimentazione a gas. Le due tipologie di sostegno sono differenziate e non cumulabili. I richiedenti, infatti, in sede di compilazione guidata della domanda on line, verranno indirizzati verso una delle due opzioni disponibili in riferimento allo stato manutentivo dell'impianto in oggetto. (Com)