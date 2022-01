Egitto-Usa: Washington invia 1,8 milioni di dosi di vaccino Pfizer al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato la donazione all’Egitto di ulteriori 1,8 milioni di dosi di vaccino Pfizer contro il Covid-19 finanziate dal governo di Washington. Lo riferisce una nota dell’ambasciata degli Stati Uniti al Cairo, secondo la quale finora gli Stati Uniti hanno consegnato più di 21 milioni di dosi di vaccino al popolo egiziano. I vaccini sono arrivati al Cairo sabato 22 gennaio e sono stati trasferiti al ministero della Salute, dove sono conservati al sicuro a -80 gradi Celsius in appositi congelatori forniti dall’Unicef, prosegue la nota. L'ambasciatore statunitense in Egitto, Jonathan R. Cohen ha dichiarato che dall'inizio di questa pandemia “gli Stati Uniti e l'Egitto sono stati partner nella protezione del nostro popolo da questo pericoloso virus. L'Egitto ha dimostrato una notevole generosità, donando attrezzature mediche agli Stati Uniti, e ancora una volta ringraziamo il presidente (Abdel Fattah) al Sisi e il popolo egiziano per questo. Gli Stati Uniti, dal canto loro, continuano a fornire vaccini all'Egitto, con oltre 21 milioni di dosi donate finora". Nella nota l’ambasciata statunitense ricorda che “la cooperazione tra Stati Uniti ed Egitto nella lotta alla pandemia è di ampio respiro”. Oltre ai vaccini, il governo degli Stati Uniti, tramite Usaid, ha fornito più di 55 milioni di dollari per sostenere la risposta egiziana al coronavirus, raggiungendo quasi 18 milioni di persone con l'assistenza. Come ricorda la nota dell’ambasciata statunitense, i programmi Usaid formano gli operatori sanitari, aiutano a fornire vaccini al popolo egiziano, migliorano il monitoraggio e la risposta alla pandemia e stimolano le piccole imprese. Questo supporto si basa sugli oltre 1 miliardo di dollari che gli Stati Uniti hanno investito in Egitto negli ultimi 40 anni per migliorare la salute di tutti gli egiziani.(Cae)