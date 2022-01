© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è il momento di portare il Paese alle urne". Lo ha detto il sottosegretario allo Sviluppo economico, Anna Ascani, a Sky Tg24. Per questo, "oltre ad eleggere il presidente della Repubblica, dobbiamo sederci attorno a un tavolo con le forze di maggioranza per un Patto di legislatura", ha aggiunto. (Rin)