Iran: governo paga quota all'Onu con i fondi congelati in Corea del Sud

- Il governo della Corea del Sud ha sbloccato i fondi dell’Iran congelati nel Paese, consentendo a Teheran di saldare il suo debito all’Onu e riottenere così il suo diritto di voto all'Assemblea generale. Lo ha confermato il ministero delle Finanze sudcoreano, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Yonhap”. Lo scorso 13 gennaio l'Iran ha presentato una richiesta di emergenza alla Corea del Sud, chiedendo che i fondi congelati a Seul fossero sbloccati per pagare la quota dovuta alle Nazioni Unite. L'Iran ha più di 7 miliardi di dollari di fondi congelati in due banche sudcoreane a causa delle sanzioni statunitensi. Il ministero delle Finanze sudcoreano ha fatto sapere che 18 milioni di dollari, parte delle commissioni per inadempienza, sono stati pagati alle Nazioni Unite venerdì, utilizzando i beni di Teheran congelati in Corea del Sud dopo consultazioni con organizzazioni correlate, tra cui l'Ufficio statunitense per il controllo dei beni esteri e il segretariato delle Nazioni Unite. "Il diritto di voto dell'Iran all'Assemblea generale dovrebbe essere ripristinato immediatamente con il pagamento", ha affermato il ministero in una nota. Si tratta della seconda volta che l'Iran utilizza i suoi fondi in Corea del Sud per pagare la sua quota alle Nazioni Unite dopo un caso simile lo scorso anno. (Git)