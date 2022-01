Emirati: ministero dell’Interno vieta l’uso di droni per un mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno vietato l'uso di droni per un mese, sospendendo tutte le operazioni di volo con droni e aerei sportivi. Lo ha dichiarato il ministero dell’Interno degli Emirati in un comunicato. “Chiunque si impegni in tali attività a partire dal 22 gennaio per il prossimo mese dovrà assumersi le proprie responsabilità legali”, ha proseguito il ministero, giustificando questa decisione con un "uso improprio osservato di recente”. “Coloro che necessitano di pilotare droni per motivi lavorativi devono richiedere i permessi necessari”, ha aggiunto il comunicato. L’annuncio arriva in seguito all’attacco lanciato dai ribelli sciiti del gruppo yemenita Ansar Allah, meglio conosciuto come Houthi, contro la capitale Abu Dhabi lo scorso 17 gennaio. Pur non avendo provocato gravi danni, l’attacco condotto con droni esplosivi, è costato tre morti e sei feriti e ha colpito tre autocisterne nella zona industriale di Mussafah ad Abu Dhabi che stavano operando all’interno di uno dei depositi della compagnia petrolifera emiratina Adnoc. Gli attacchi hanno anche fatto divampare un incendio presso il cantiere di una nuova ala dell’aeroporto internazionale della capitale emiratina.(Res)