Quirinale: Giacomoni (FI), passo indietro Berlusconi? No, passo su strada responsabilità nazionale

"Continueremo a “tenervi d’occhio”, con i migliori auspici per la “Nova era” che vi attende" Sestino Giacomoni

Presidente Commissione Parlamentare Vigilanza su Cdp, responsabile coordinatori regionali di Forza Italia

22 luglio 2021

- "Gli stolti guardando il dito parlano di rinuncia e di passo indietro del presidente Berlusconi, mentre i più saggi, vedendo la luna, hanno compreso che il presidente ha fatto un passo avanti nell'interesse del Paese, dimostrando ancora una volta la sua statura e la sua lungimiranza. Nessun passo indietro, ma un balzo in avanti 'sulla strada della responsabilità nazionale' e della stabilità politica, in questo difficile momento". Lo scrive sui social l'onorevole Sestino Giacomoni, coordinatore dei coordinatori regionali di Forza Italia. "La scelta del presidente Berlusconi è sicuramente la miglior risposta agli odiatori di professione anche se personalmente ritengo sia una grande occasione persa per il nostro Paese. Oggi più che mai - conclude - sono fiero di essere, da oltre 20 anni, uno dei più stretti collaboratori del presidente". (Rin)