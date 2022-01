© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La figura di Mario Draghi "va tutelata, perché rappresenta una garanzia per l’Italia". Lo ha detto il sottosegretario allo Sviluppo economico, Anna Ascani, a Sky Tg24. "Non possiamo permetterci di perderlo da entrambe le parti", ha aggiunto. "Per questo non si deve giocare in questo momento con il nome del presidente del Consiglio", ha concluso. (Rin)