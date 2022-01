Donbass: Mosca, non tollereremo provocazioni di Kiev e Occidente sulla linea di contatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non tollererà alcuna provocazione di Kiev e dei Paesi occidentali nel Donbass come un attacco ai russi. Lo ha detto Konstantin Gavrilov, capo della delegazione russa ai colloqui sulla sicurezza militare e sul controllo degli armamenti a Vienna. "Tutto è stato detto e avvertito chiaramente: non tollereremo alcun attacco ai nostri cittadini. È stato detto chiaramente, è stato riportato chiaramente su tutti i media", ha detto Gavrilov in onda sul canale YouTube "Izolenta live". L'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk ha dichiarato nelle scorse ore che circa 120 mila militari ucraini vicino alla linea di contatto nel Donbass, nell'Ucraina orientale, si stanno concentrando nella linea di contatto. Secondo quanto riferito da Donetsk, ci sarebbero continui nuovi arrivi di equipaggiamento militare tra le forze ucraine. (Rum)