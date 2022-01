Quirinale: Ciriani (Fd’I), curioso noi unico partito che non mette veto su Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- È abbastanza "singolare che l’unico partito che non ha votato Draghi per il governo, ossia Fratelli d’Italia, sia il solo che non pone veti sul suo nome per il Colle". Lo ha detto Luca Ciriani, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, a Sky Tg24. "È curioso che la politica pensi solo a mantenere Draghi a palazzo Chigi", ha proseguito. "I partiti temono le elezioni", ha aggiunto. (Rin)