Trasporti: fermi in Cina ricambi per la manutenzione dei treni di Roma, sblocco a fine mese

- Dei 22 treni della linea B della metropolitana di Roma, a oggi, ne circolano soltanto 15. Sette convogli hanno bisogno di una manutenzione, la quale è possibile soltanto grazie a una scheda elettronica da applicare a un vecchio tornio, che nella parte meccanica è stato già restaurato. Un'operazione che, a quanto si apprende, si è rivelata più complessa del previsto, poiché gli elementi di cui si compone la scheda elettronica, in particolare scandrio e ittrio, sono reperibili quasi esclusivamente in Cina, la quale produce il 95 per cento a livello mondiale e il 98 per cento a livello europeo delle cosiddette "terre rare", un gruppo di 17 elementi chimici della tavola periodica, necessari in diversi strumenti digitali: dai chip per computer a quelli per le carte di identità elettronica. Secondo quanto spiegano fonti del dipartimento ai Trasporti, il Campidoglio, già dalla fine del 2021 ha accelerato le richieste per ottenere la fornitura necessaria, la cui carenza finora ha impedito la riattivazione del tornio e di conseguenza la manutenzione dei treni. E in questi giorni Palazzo Senatorio ha ottenuto una rassicurazione sulla consegna della scheda elettronica entro la fine del mese. Successivamente potrà essere sistemato il tornio e fatta la manutenzione sui treni al ritmo di uno ogni quattro giorni. (Rer)