Roma: controlli polizia a piazza Euclide, un locale chiuso e 13 violazioni amministrative

- Continuano serrati i controlli della Polizia di Stato in zona piazza Euclide a Roma, anche alla luce dei numerosi esposti dei cittadini. Durante i servizi, svolti dagli agenti del commissariato Villa Glori, dalla divisione amministrativa e sociale, dalla polizia stradale, con la collaborazione di polizia locale Roma Capitale, vari esercizi commerciali sono stati controllati ed è stata disposta la chiusura di un noto bar in Piazza delle Muse, il cui titolare è stato sanzionato amministrativamente per aver violato la normativa anti covid. Ulteriori 13 violazioni amministrative contestate. Durante il servizio sono stati effettuati 2 posti di controllo, identificate 120 persone di cui 9 con precedenti di polizia. Infine sono stati controllati 84 veicoli ed elevate 11 sanzioni al codice della strada. (Rer)