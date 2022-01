Mali: Volpi (Lega), vicini ai nostri militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "L'impegno italiano in Mali continua in prima linea e il Paese è con i nostri militari che operano presso la Base operativa avanzata di Gao attaccati da colpi di mortaio difendono l'Occidente dalle peggiori minacce". Lo afferma in una nota Raffaele Volpi, deputato della Lega. "L'Italia è ormai riconosciuta dalla comunità internazionale come un asse portante imprescindibile nelle missioni per portare sicurezza, pace e stabilità. Grazie alle caratteristiche quali professionalità, umanità, determinazione delle donne e degli uomini delle nostre forze armate l'Italia raggiunge sempre brillanti risultati. Nei giorni in cui la politica si appresta ad importanti decisioni l'Italia ha saldi baluardi nei valori costituzionali e delle nostre forze armate. Siamo vicini alla Task Force 'Jacana' in Mali, grazie ragazzi, viva il tricolore", conclude già sottosegretario alla Difesa ed ex presidente del Copasir. (Com)