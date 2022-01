Ucraina: Regno Unito, Mosca vuole sostituire governo con una amministrazione filorussa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia intende sostituire l'attuale governo dell'Ucraina con una amministrazione più vicina a Mosca. Lo ha riferito nella serata di ieri il ministero degli Esteri britannico in una dichiarazione, secondo cui l'ex deputato ucraino Yevheniy Murayev sarebbe considerato dal Cremlino con un nome papabile per la guida del Paese in questo nuovo assetto politico. Murayev è leader del piccolo partito filorusso Nashi, che attualmente non è rappresentato in Parlamento (la Verchovna Rada). Il ministero degli Esteri britannico ha sostenuto che ci sarebbero altri esponenti politici ucraini che hanno dei legami con i servizi di intelligence russi. Il governo del Regno Unito non ha chiarito ulteriori dettagli rispetto alla vicenda se non che si tratti di una valutazione eseguita dei servizi segreti britannici. La ministra degli Esteri Liz Truss ha affermato che le informazioni di cui il suo dicastero è venuto in possesso, "riflettono la portata dell'attività russa progettata per sovvertire l'Ucraina e sono uno spaccato del pensiero del Cremlino". Truss ha esortato la Russia a "ridurre l'escalation, porre fine alle sue campagne di aggressione e disinformazione e perseguire un percorso di diplomazia" e ha ribadito il punto di vista di Londra secondo cui "qualsiasi incursione militare russa in Ucraina sarebbe un enorme errore strategico con gravi costi". (Rel)