Siria: quarto giorno di scontri nella prigione di Ghweran, sale a 123 il bilancio dei morti

- Sale a 123 il bilancio dei morti durante gli scontri ancora in corso presso il centro di detenzione di Al Sinaa, situato nel quartiere di Ghweran ad Al Hasakah, nel nord-est della Siria. Lo ha reso noto l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, secondo la quale il numero delle vittime è destinato a salire a causa dei numerosi feriti in gravi condizioni. L’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, ha dichiarato che le Forze democratiche siriane (Fds, milizie a maggioranza curda), con l’assistenza aerea della coalizione internazionale contro lo Stato islamico guidata dagli Stati Uniti, hanno bombardato diversi edifici adiacenti alla prigione, mentre tra i 300 e i 400 detenuti sono riusciti a fuggire. Al momento, la prigione risulta ancora sotto il controllo dei miliziani dello Stato islamico, mentre le Forze democratiche siriane e le Forze di sicurezza interna (anche note come Asayish) hanno posto sotto assedio i cancelli della prigione per evitare la fuga di altri detenuti. Le Fds hanno inoltre dichiarato su Twitter di aver arrestato finora 136 fuggitivi e bloccato tutte le strade di accesso alla città, mentre centinaia di civili hanno abbandonato le loro abitazioni situate nei quartieri intorno alla prigione. L’agenzia “Amaq”, braccio mediatico dello Stato islamico, ha riferito che l’attacco aveva come scopo quello di “liberare i prigionieri”. (segue) (Res)