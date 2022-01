Camera: Siragusa, Dori e Romano aderiscono a Europa verde-Verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La deputata Elisa Siragusa e i deputati Paolo Nicolò Romano e Devis Dori, rispettivamente del gruppo Misto e di Leu hanno aderito ad Europa Verde-Verdi" lo annunciano i co-portavoce del partito Eleonora Evi ed Angelo Bonelli che aggiungono: "Siamo felici della decisione di Elisa, Paolo e Devis ed insieme a loro lavoreremo per rafforzare il progetto politico di Europa verde e far crescere i consensi dei Verdi nel paese e nelle istituzioni. Nelle prossime ore saremo impegnati, insieme agli amici di Sinistra italiana, affinché l'Italia possa avere una presidente o un presidente della Repubblica che rappresenti i valori della nostra democrazia e Costituzione". Nelle prossime settimane, continuano Evi e Bonelli, insieme a Elisa Siragusa, Paolo Romano e Devis Dori "lavoreremo nel Parlamento per portare le nostre proposte sulla grave crisi ecologica, che è anche sociale ed economica, di cui il ministro Roberto Cingolani è parte del problema, considerato che sta ostacolando gli interventi che metterebbero l'Italia nella condizione di raggiungere gli obiettivi sul clima". (segue) (Com)