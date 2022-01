Camera: Siragusa, Dori e Romano aderiscono a Europa verde-Verdi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il decreto caro bollette del ministro Cingolani è l'esempio di come si stia sabotando la transizione ecologica, taglia le rinnovabili e non taglia gli extra profitti, pari a 4 miliardi di euro solo nel 2021, accumulati dall'industria fossile grazie all'aumento del prezzo del gas e riduce di un ridicolo 0,58 per cento i 18 miliardi di euro di sussidi pubblici erogati dallo Stato alle fonti fossili. Ci attende un impegnativo lavoro insieme a Elisa, Paolo e Devis che ringraziamo nuovamente a nome di tutti i Verdi per lo loro scelta appassionata di aderire ad Europa verde", concludono Evi e Bonelli. (Com)