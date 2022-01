Caucaso: Erdogan, Ankara ospiterà nuovo round colloqui nel formato 3+3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato l'intenzione del governo di Ankara di tenere un incontro regionale nel formato 3+3, che comprende Turchia, Iran, Russia, Azerbaigian, Armenia e Georgia. "Durante una conversazione telefonica con il presidente iraniano Ebrahim Raisi, il presidente Erdogan ha affermato che Ankara continua i suoi sforzi per portare pace e stabilità nel Caucaso. Secondo lui, Ankara prevede di tenere un altro incontro in Turchia nel quadro della piattaforma '3 + 3', sviluppata da lui insieme al presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev", ha affermato la presidenza turca in una nota. All'inizio di dicembre si è tenuto a Mosca il primo incontro della piattaforma di consultazione regionale 3+3. Al vertice hanno co-presieduto alti diplomatici russi, azerbaigiani, armeni, turchi e iraniani. Il viceministro degli Esteri dell'Azerbaigian Khalaf Khalafov ha dichiarato dopo i colloqui che gli incontri nel formato 3+3 incentrati sullo sviluppo del Caucaso meridionale si terranno almeno due volte l'anno. (Tua)