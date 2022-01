Quirinale: Papatheu (FI), per Berlusconi l'Italia viene prima di tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarò sempre al fianco del presidente Silvio Berlusconi che ha dimostrato, ancora una volta, di essere un autentico statista, anteponendo l'interesse ed il bene dell'Italia e degli italiani a quello del partito che l'ha visto protagonista per quasi 30 anni". Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. "Rinunciare alla candidatura, per il Quirinale, che l'intera coalizione di centrodestra gli aveva proposto, è l'ennesimo atto di generosità del presidente Berlusconi, che si distingue da tanti altri per stile, eleganza e garbo", continua la parlamentare azzurra. (Com)