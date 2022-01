Perù: governo dichiara emergenza ambientale dopo sversamento petrolio lungo la costa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Perù ha dichiarato in emergenza ambientale per 90 giorni il tratto di costa nei pressi di Lima colpito dallo sversamento marittimo di petrolio registrato nei giorni scorsi. “La fuoriuscita di petrolio greggio costituisce un evento improvviso con un impatto significativo sull'ecosistema marino costiero ad alta diversità biologica e ad alto rischio per la salute pubblica”, si legge nella delibera che dichiara l'emergenza ambientale. Lo sversamento è avvenuto sabato 15 gennaio mentre una petroliera, battente bandiera italiana, stava scaricando il greggio al terminale della raffineria La Pampilla, nel municipio di Callao, gestita dalla spagnola Repsol. La fuoriuscita, pari a circa 6 mila barili di petrolio, sarebbe stata causata dalle onde eccezionalmente alte provocate dall’eruzione del vulcano sottomarino a Tonga, a circa 10 mila chilometri di distanza. Lo sversamento ha colpito le spiagge e la biodiversità marina costiera dal distretto di Ventanilla alle coste dei distretti di Santa Rosa e Ancón, a nord di Lima. Per il momento interessa un'area di quasi 3 chilometri quadrati di spiaggia e mare. Il governo peruviano ha definito l'accaduto "il peggior disastro ecologico avvenuto a Lima negli ultimi tempi" e ha chiesto a Repsol di "risarcire immediatamente" il danno. Le autorità giudiziarie peruviane hanno aperto un’indagine per accertare le responsabilità della società petrolifera spagnola. (Brb)