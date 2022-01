Autostrade: incidente nella notte tra Anagni e Ferentino, un ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incidente stradale è avvenuto questa notte sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Anagni e Ferentino, che è stato temporaneamente chiuso. Lo comunica Autostrade. Un mezzo pesante si è ribaltato, perdendo il suo carico di frutta. Una persona è rimasta ferita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della direzione quinto Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia, per ripristinare le condizioni di sicurezza per la viabilità. Il tratto tra Anagni e Ferentino, in direzione di Napoli, è stato poi riaperto. (Rer)