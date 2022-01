Quirinale: Toti, grazie a Berlusconi per gesto generoso, ora confronto con tutti per ampia convergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al presidente Berlusconi per il generoso gesto di ritiro della sua candidatura. La coalizione di centrodestra ora avvii un confronto con tutte le forze politiche per raggiungere la più ampia condivisione possibile per individuare il nuovo presidente della Repubblica". Lo scrive su Twitter il cofondatore di Coraggio Italia e presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. "Al tempo stesso - prosegue - occorre garantire, in questa delicata fase, non solo il prosieguo della legislatura fino a scadenza naturale, ma anche il rafforzamento della compagine di governo e l'avvio di un percorso di riforme per garantire la stabilità del Paese in futuro. Il gruppo di Coraggio Italia, con i suoi 32 grandi elettori, è pronto - conclude - a dare il proprio contributo agevolando tutte le possibili convergenze, a partire dal dialogo con i nostri tradizionali alleati". (Rin)