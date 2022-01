Taranto: Cavallaro (Cisal), solidarietà ai poliziotti feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà e vicinanza ai due poliziotti feriti a Taranto e a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, che con coraggio e senso del dovere, mettono a rischio quotidianamente anche la loro vita per la sicurezza di noi cittadini. Le ultime notizie sulle loro condizioni ci risollevano e gli auguriamo di cuore una pronta guarigione". Lo dichiara in una nota il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro. (Com)