Serbia: presidente Vucic conferma acquisto di 2 elicotteri antincendio dalla Russia

21 luglio 2021

- La Serbia intende portare avanti i suoi piani per l'acquisto di due elicotteri Ka-32 dalla Russia per le attività antincendio. Lo ha confermato il presidente serbo Aleksandar Vucic nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Pink". "Stiamo acquistando due elicotteri russi Kamov per il ministero degli Affari interni, per le sue attività antincendio", ha dichiarato Vucic aggiungendo che i nuovi mezzi consentiranno di trasportare fino a 5 mila litri di acqua rispetto agli attuali mille. Il leader serbo ha anche sottolineato che gli elicotteri Ka-32 sono "i migliori per combattere gli incendi". Secondo Vucic, l'acquisto fornirà alle autorità serbe l'opportunità di aiutare anche altri Paesi della regione nella lotta agli incendi boschivi. Nell'ottobre dello scorso anno, il ministro dell'Interno serbo Alexandar Vulin ha detto che le autorità di Belgrado non vedono l'ora di firmare un accordo per l'acquisto di due elicotteri Ka-32 da Mosca.(Seb)