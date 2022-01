Turchia: giornalista incarcerata per avere insultato il presidente Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale turco ha ordinato l’incarcerazione della giornalista Sadaf Kabas con l’accusa di aver “insultato” il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan. Lo riferisce il quotidiano turco “Sozcu”. Le autorità avrebbero arrestato la giornalista in seguito ad alcune sue dichiarazioni rilasciate durante un programma televisivo e sul suo profilo Tiwtter. "C'è un proverbio molto famoso che dice che una testa coronata diventa più saggia. Ma vediamo che non è vero. Un toro non diventa re solo entrando nel palazzo, ma il palazzo diventa un fienile", ha detto la giornalista. Secondo l'articolo 299 del codice penale turco, insultare il presidente è un reato e comporta una pena massima di quattro anni di reclusione. Il pubblico ministero turco ha aperto le indagini su un totale di 128.872 cittadini tra il 2014 e il 2019 per aver "insultato" Erdogan, mentre nel medesimo periodo 27.717 azioni legali sono state intentate con la stessa accusa, ha riferito il quotidiano “Cumhuriyet”. (Tua)