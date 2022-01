Vaticano: Papa, al centro della vita di un fedele c'è la Parola di Dio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco sta celebrando messa in San Pietro in occasione della Terza Giornata della Parola di Dio. Durante l'Omelia ha sottolineato: "Al centro della vita del popolo santo di Dio e del cammino della fede non ci siamo noi, con le nostre parole. Al centro c'è Dio con la sua Parola". Il Pontefice ha voluto ricordare come "tutto ha avuto inizio dalla Parola che Dio ci ha rivolto" ha sottolineato "fin dai tempi antichi ci ha parlato per mezzo dei profeti infine, nella pienezza del tempo, ha mandato a noi la sua stessa Parola, il Figlio unigenito". Francesco ha quindi osservato: "La Parola di Dio non è più una promessa, ma si è realizzata. In Gesù si è fatta carne". (Civ)