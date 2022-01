Vaticano: Papa, Gesù è venuto per la liberazione dei poveri e degli oppressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gesù, all'inizio della sua missione, annuncia una scelta precisa: è venuto per la liberazione dei poveri e degli oppressi". Lo ha detto Papa Francesco durante l'omelia pronunciata nel corso della messa che sta celebrando in Vaticano in occasione della Terza Giornata della Parola di Dio. "Così, proprio attraverso le Scritture - ha evidenziato Bergoglio - ci svela il volto di Dio come di colui che si prende cura della nostra povertà ed ha a cuore il nostro destino. Non è un padrone arroccato nei cieli, ma un Padre che segue i nostri passi. Non è un freddo osservatore distaccato e impassibile, ma il Dio-con-noi, che si appassiona alla nostra vita e si coinvolge fino a piangere le nostre lacrime". (Rin)