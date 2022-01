Vaticano: Papa, non cadiamo in tentazione di chiuderci in religiosità sacrale che non trasforma la vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando scopriamo che Dio è amore compassionevole, vinciamo la tentazione di chiuderci in una religiosità sacrale, che si riduce a culto esteriore, che non tocca e non trasforma la vita". A dirlo Papa Francesco durante l'omelia pronunciata nel corso della messa che sta celebrando in vaticano in occasione della Terza Giornata della Parola di Dio. "La Parola ci spinge fuori da noi stessi per metterci in cammino incontro ai fratelli con la sola forza mite dell'amore liberante di Dio - ha osservato Francesco - nella sinagoga di Nazaret Gesù ci rivela proprio questo: Egli è inviato per andare incontro ai poveri - che siamo tutti noi - e liberarli. Non è venuto a consegnare un elenco di norme o ad officiare qualche cerimonia religiosa, ma è sceso sulle strade del mondo a incontrare l'umanità ferita, ad accarezzare i volti scavati dalla sofferenza, a risanare i cuori affranti, a liberarci dalle catene che ci imprigionano l'anima. In questo modo ci rivela qual è il culto più gradito a Dio: prendersi cura del prossimo" ha concluso Bergoglio. (Civ)