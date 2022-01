Iraq: presidente Parlamento Al Halbousi, lo Stato islamico non tornerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato islamico non tornerà in Iraq e le voci che circolano “sono infondate e vogliono solo causare disordini”. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento iracheno Muhammad al Halbousi su Twitter. “La politica di intimidazione propagandistica volta a causare disordini e diffondere voci non inganna più nessuno. Gli eventi del 2014 sono stati una lezione eloquente che gli iracheni hanno capito bene", ha proseguito Al Halbousi, secondo il quale “il terrorismo in tutte le sue forme svanirà presto”. “Non c’è posto per loro in un Iraq sicuro, capace e prospero”, ha concluso. Ieri, il ministro della Difesa iracheno Juma Inad ha dichiarato che il Paese ha messo in sicurezza i suoi confini con la Siria e segue da vicino gli scontri in corso presso il carcere siriano di Ghwera. Da parte sua, il portavoce del comandante in capo delle forze armate irachene, il generale Yahya Rasoul, ha confermato che i confini tra i due Paesi sono protetti. “Sono state emesse delle direttive da parte del comandante in capo delle forze armate (il premier Mustafa al Kadhimi), che prevedono di raddoppiare le forze di sicurezza schierate al confine”, ha proseguito il portavoce, in riferimento agli sconti in corso tra i miliziani dello Stato islamico (Is) e le Forze democratiche siriane (Fds, milizie a maggioranza curda sostenute dalle forze statunitensi) presso il carcere siriano. “Le forze di sicurezza sono pronte a qualsiasi tentativo da parte dello Stato islamico di infiltrarsi nel nostro territorio. Siamo dotati di telecamere termiche, filo spinato e trincee”, ha ribadito il generale, secondo il quale i membri dell’organizzazione terroristica non avrebbero le capacità di affrontare le forze irachene.(Res)