- Durante l'omelia pronunciata nel corso della messa che sta celebrando in Vaticano in occasione della Terza Giornata della Parola di Dio, Papa Francesco ha detto, in un passaggio a braccio: "Quanto dolore sentiamo nel vedere fratelli e sorelle nostri morire sul mare perché non li lasciano sbarcare". (Civ)