Business news: opportunità per Pmi italiane con Izmir Metropolitan Municipality grazie a Sace e Ing Germany

Le piccole e medie imprese italiane avranno la possibilità di far parte del piano di investimenti di Izmir che include anche la nuova linea tramviaria Cigli e la Narlidere. Lo riferisce Sace in un comunicato stampa, precisando di aver garantito un finanziamento di 50 milioni di euro erogato da Ing Germany a beneficio della Izmir Metropolitan Municipality, la terza municipalità per numero di abitanti della Turchia e tra le principali economie del Paese contribuendo al 7 per cento del Pil nazionale. Come sottolinea la nota di Sace, la sua operatività si concentra nel trasporto ferroviario, metropolitano e su gomma, logistica portuale, sviluppo e manutenzione delle infrastrutture. Il finanziamento darà un boost al piano di investimenti dal valore di 820 milioni di euro che intende realizzare entro il 2024. E grazie a questa operazione nel Paese che rientra nel programma "Push Strategy", l'iniziativa attraverso la quale Sace fa da apripista all'export italiano in mercati ad alto potenziale per il Made in Italy, sarà possibile facilitare l'assegnazione di contratti a esportatori italiani. Il programma prevede infatti l'organizzazione da parte di Sace di incontri di business matching tra Pmi italiane interessate ad accreditarsi come fornitori e i procurement team delle controparti estere beneficiarie delle linee di finanziamento. Gli incontri di business matching saranno ulteriormente rafforzati nel 2022 grazie al fitto calendario eventi in programma e alla rafforzata collaborazione con le associazioni d'impresa e gli organismi del Sistema Italia presenti in loco.