Business news: Russia Iran, interscambio salito del 38 per cento nonostante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interscambio commerciale tra Russia e Iran è aumentato di oltre il 38 per cento su base annua nel corso del 2021, nonostante la pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, durante un vertice con l'omologo iraniano Ebrahim Raisi a Mosca. All'inizio dei colloqui Putin ha ringraziato la sua controparte per essersi recato in Russia in questi "tempi difficili", sottolineando che né le videoconferenze, né le conversazioni telefoniche possano sostituire la comunicazione personale. (Rum)