Business news: blackout linea elettrica in Kenya, nove dirigenti della compagnia statale comparsi in tribunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove dirigenti del distributore di elettricità Kenya Power sono comparsi in tribunale con l'accusa di non aver impedito un guasto alla rete che ha causato un blackout a livello nazionale la scorsa settimana. È quanto emerge dai documenti ufficiali del tribunale citati dalla stampa locale, secondo cui i pubblici ministeri hanno detto alla corte che i nove sono sospettati di non aver preso provvedimenti per prevenire e reprimere gli atti di vandalismo sulla linea, che hanno portato al crollo delle quattro torri che a sua volta ha causato l'interruzione di corrente, e hanno chiesto al tribunale di concedere alla polizia l'autorità di trattenerli per 21 giorni mentre proseguono le indagini. Il tribunale ha tuttavia concesso alla polizia solo otto giorni di tempo per trattenerli mentre continuano a indagare. (Res)