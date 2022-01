Business news: Sudafrica, miliardario Soon-Shiong aprirà impianto di produzione vaccini a Città del Capo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miliardario statunitense Patrick Soon-Shiong ha presentato a Città del Capo un piano per la realizzazione di un impianto che produrrà un miliardo di dosi di vaccino all'anno contro il Covid-19 entro il 2025. "Vogliamo fabbricarlo in Africa e per l'Africa ed esportarlo nel mondo", ha detto Soon-Shiong, originario della città sudafricana di Gqeberha, parlando oggi nel corso di una conferenza stampa. "Il presidente Ramaphosa ha detto 'torna a casa, faremo in modo che questo accada", ha aggiunto. Una volta realizzato, l'impianto - che sorgerà a Città del Capo - sarà il più grande di questo tipo mai costruito in Africa e potrebbe aiutare il continente meno vaccinato ad affrontare meglio la pandemia. Nel maggio scorso Soon-Shiong, che secondo i dati raccolti da "Bloomberg" vanta un patrimonio netto di 9,9 miliardi di dollari, ha dichiarato che avrebbe donato un primo miliardo di rand (circa 195 milioni di dollari) al Sudafrica per favorire il trasferimento di nuova tecnologia per i vaccini Covid-19 e altre terapie, anche per malattie come cancro, Aids e tubercolosi. (Res)