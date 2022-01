Business news: Mali, delegazione in tour regionale per cercare alleati contro sanzioni Cedeao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la missione diplomatica che le autorità del Consiglio militare di transizione (Cmt) del Mali hanno svolto nelle vicine Guinea, Mauritania ed Algeria nel tentativo di consolidare le loro alleanze contro il regime sanzionatorio deciso dalla Comunità dei Paesi dell'Africa occidentale (Cedeao), misura quest'ultima volta a mettere alle strette la giunta golpista di fronte agli impegni presi e poi rinnegati di tenere delle regolari elezioni a febbraio. Secondo quanto riferito da fonti di "Jeune Afrique" la delegazione maliana, guidata dal ministro degli Affari esteri Abdoulaye Diop, include diversi membri del governo (ministri dei Trasporti, dell'Amministrazione territoriale, dell'Economia) oltre che del Cmt. La prima tappa, lunedì, è stata nella capitale guineana Conakry, dove i delegati maliani sono stati ricevuti a palazzo Mohamed V dal presidente golpista della transizione, Mamadi Doumbouya. Il colonnello, che ha preso il potere con il golpe del 5 settembre deponendo il presidente Alpha Condé, aveva del resto espresso di recente solidarietà a Bamako contro le sanzioni Cedeao, dichiarando che il suo Paese - ugualmente colpito dal provvedimento in seguito al golpe - non le avrebbe applicate. Doumboya ha quindi precisato che le frontiere con il Mali sarebbero rimaste aperte, così come regolari i contatti commerciali fra i due Paesi. (Res)