Business news: Burkina Faso, governo oscura Facebook "per ragioni di sicurezza nazionale"

- Il governo del Burkina Faso ha bloccato l'accesso a Facebook nel Paese, giustificando la misura con "ragioni di sicurezza e di interesse nazionale". Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione, della ricerca scientifica e dell'innovazione oltre che portavoce del governo, Alkassoum Maiga, al termine del Consiglio dei ministri tenuto oggi a Kosyam Palace, residenza del presidente Roch Marc Christian Kaboré situata a sud-est di Ouagadougou. "Se abbiamo la scelta tra lasciare che l'insicurezza si diffonda e prendere misure per controllare la situazione, la scelta mi sembra chiara", ha detto il ministro citato da "Burkina24", sottolineando che "per motivi di sicurezza o altre preoccupazioni di interesse nazionale il governo ha il diritto di emanare regolamenti" di questo tipo. Maiga ha insistito affermando che in casi simili "l'interesse nazionale deve essere al di sopra del nostro interessi particolari”, e che i vantaggi dei social media non devono far perdere di vista "le possibilità che offrono ad utenti malintenzionati di pubblicare qualsiasi informazione". Per il portavoce, "ci sono regole che dovrebbero in qualche modo governare la nostra comunicazione", e se il Burkina Faso "non fa parte di quei Paesi che hanno scelto di regolamentare" i social network "dobbiamo però ricordare a tutti che ci sono dei limiti che non devono essere superati" e che la giustizia "può essere applicata in questi contesti". (Res)