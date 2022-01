Kosovo: opposizione attacco governo su rincaro costi dell'elettricità (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quando dichiarato in precedenza da Kurti, è comprensibile la "frustrazione" dei cittadini del Kosovo per la mancanza di energia elettrica, che si deve alla cattiva gestione della questione da parte dei governi precedenti. "Capisco la frustrazione di ogni cittadino per la mancanza di elettricità. Che questo sia un promemoria della situazione in cui coloro che hanno governato per due decenni hanno lasciato lo Stato, perché come persone delle tenebre che facevano le cose di notte e fuori dalla vista i cittadini, non avevano altro modo che lasciare il Kosovo se non nel 'buio e nell'inferno'", ha detto Kurti. Il premier ha aggiunto che con il nuovo anno il suo esecutivo proporrà una soluzione a lungo termine sulla questione energetica. (Alt)