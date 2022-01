Grecia-Kosovo: oggi incontro ad Atene tra ministri degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della diaspora del Kosovo Donika Gervalla si trova oggi in Grecia per una visita ufficiale dove incontrerà l'omologo greco Nikos Dendias. Secondo quanto riportato dal portale di informazione "Ekonomia", al centro della visita sarà l'approfondimento delle relazioni bilaterali tra Kosovo e Grecia. Inoltre i colloqui dovrebbero vertere sulla cooperazione bilaterale nei settori economico, commerciale e culturale, nonché su questioni regionali, tra cui la prospettiva europea dei Balcani occidentali e il dialogo tra Serbia e Kosovo. Gervalla dovrebbe inoltre incontrare diplomatici e imprenditori locali per incoraggiare il progresso delle relazioni economiche e promuovere gli investimenti in Kosovo. L'ultimo incontro tra i due ministri è stato a Pristina lo scorso giugno. (Alt)