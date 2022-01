Grecia-Kosovo: ministro Esteri Dendias, i Balcani devono guardare al futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco Dendias ha ricevuto questa mattina ad Atene l'omologa kosovara Gervalla. Il ministero degli Esteri ellenico ha ricordato tramite Twitter che la visita della titolare della diplomazia kosovara segue quella effettuata da Dendias lo scorso giugno a Pristina. Il rafforzamento della cooperazione economica, commerciale e culturale è stata il tema al centro del colloquio insieme alla prospettiva di integrazione dei Balcani occidentali nell'Ue ed agli sviluppi nel dialogo tra Kosovo e Serbia. L'incontro odierno si inserisce in un processo di aumento dei contatti tra Atene e Pristina, che al momento non prevede ancora il riconoscimento della Grecia all'indipendenza del Kosovo. Nel luglio 2021 anche il premier kosovaro, Albin Kurti, è stato in visita ad Atene. Kurti ha incontrato lo scorso 9 luglio l'omologo greco Kyriakos Mitsotakis, invitandolo ad impegnarsi affinché il suo Paese riconosca il Kosovo. Mitsotakis ha ribadito l'impegno di Atene per il rafforzamento dei rapporti con Pristina, in particolare in campo economico. (segue) (Gra)