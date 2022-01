Albania: ministro Difesa kosovaro, lavori in base di Kucova attestano impegno nella Nato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il primo ministro albanese Rama ha sottolineato che mettere a disposizione questa base aerea per la Nato, "è un'opportunità eccellente per le Forze armate albanese al fine di rafforzare le proprie capacità". "Iniziano i lavori per la realizzazione del progetto per la modernizzazione della base aerea. La trasformazione della base aerea di Kucova in una base aerea della Nato è un'opportunità eccellente per le nostre Forze armate per costruire capacità nazionali e per modernizzare le Forze aeree", ha affermato Rama nel corso della visita insieme al ministro della Difesa albanese Peleshi ed all'ambasciatrice statunitense Kim. (segue) (Alt)