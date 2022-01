Business news: Hong Kong, per Camera di commercio Usa restrizioni potrebbero favorire deflusso investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte imprese statunitensi avrebbero preso in considerazione l’idea di lasciare Hong Kong a seguito della rigida normativa varata a contenimento della Covid-19. È quanto si evince da un sondaggio condotto dalla Camera di commercio degli Stati Uniti a Hong Kong (AmCham), che ha sollecitato le opinioni di 262 dirigenti d’azienda. Il 53 per cento degli intervistati ha dichiarato di aver vagliato la possibilità di trasferire altrove le proprie attività. In particolare, un terzo delle imprese ha registrato ritardi nei piani di investimento e un altro 30 per cento ha sperimentato difficoltà nel garantire il regolare avanzamento di carriera. Stando ai dati, solo il 10 per cento degli intervistati non ha in programma di lasciare la municipalità, mentre il 36 per cento non ha espresso alcuna preferenza. Ciononostante, il 41 per cento dei leader aziendali si è dichiarato ottimista riguardo alle prospettive commerciali di Hong Kong, con il 29 per cento che ha pianificato un’espansione degli investimenti del 28 per cento nell’arco dei prossimi due anni. Tra i maggiori deterrenti allo sviluppo delle proprie attività, l’86 per cento degli intervistati ha indicato il deterioramento della relazione Cina-Usa. (Cip)