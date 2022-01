Business news: Cina, utili netti delle imprese statali in aumento del 29,8 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese statali della Cina hanno registrato una crescita degli utili netti del 29,8 per cento nel 2021, totalizzando circa 282,81 miliardi di dollari (1.800 miliardi di yuan). È quanto riferito dalla Commissione statale per la supervisione e la gestione del patrimonio (Sasac), un ente a livello ministeriale subordinato al Consiglio di Stato, l'organo esecutivo. Nel periodo in oggetto, le società hanno ottenuto ricavi combinati per 5,67 mila miliardi di dollari (36,3 trilioni di yuan), con un aumento del 19,5 per cento su base annua. Nell'opinione del portavoce della commissione, Peng Huagang, si tratta delle "migliori cifre mai registrate". (Cip)