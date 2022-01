Business news: provincia cinese del Guangdong, Pil sale dell'8 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della provincia del Guangdong, nella Cina meridionale, si è attestato a circa 2 mila miliardi di dollari nel 2021, in aumento dell'8 per cento. Lo ha riferito il governatore provinciale ad interim Wang Weizhong, secondo cui il Guangdong punta ad una crescita economica del 5,5 per cento per l'anno in corso. Dongguan è diventata la quarta città del Guangdong dopo Canton, Shenzhen e Foshan, dal momento che il valore complessivo di beni e servizi ha superato i 158 miliardi di dollari. Nel corso del 2021, il commercio estero della provincia ha superato i mille miliardi di dollari, in aumento del 16,7 per cento. (Cip)