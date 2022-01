Business news: Taiwan, investimenti diretti esteri approvati nel 2021 in calo del 18,24 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti esteri (Ide) approvati dal governo di Taiwan sono diminuiti del 18,24 per cento nel 2021 rispetto a un anno prima, registrando un valore complessivo di 7,48 miliardi di dollari. Lo ha riferito la Commissione locale per gli investimenti, che attribuisce il generale decremento degli Ide alla propagazione mondiale del Covid-19 e alla conseguente ridefinizione delle politiche commerciali delle imprese straniere. Stando a quanto riferito dalla Commissione, l'allocazione di capitale estero si è mantenuta robusta nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic), che ha registrato un incremento degli investimenti pari al 72,08 per cento. Nonostante la contrazione delle cifre, la Commissione ritiene che il mercato di Taipei costituisca ancora motivo di attrazione per gli investitori stranieri e guarda con ottimismo al futuro del mercato dopo la pandemia di Covid-19. (Cip)