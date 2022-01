Business news: Egitto, nuovi progetti per rifornimento navi e impianti produzione idrogeno nel Canale di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano stabilirà nei prossimi mesi stazioni di rifornimento navale e servizi marittimi nella zona economica del Canale di Suez e darà il via a progetti per sviluppare la produzione di idrogeno verde. Lo ha annunciato il responsabile della Zona economica del Canale di Suez, Yehia Zaki, durante un evento organizzato presso il Padiglione dell’Egitto a Expo Dubai 2020. Nel suo intervento Zaki ha dichiarato che le autorità egiziane stanno pianificando di attirare aziende di 15 settori industriali e logistici nella zona economica del Canale di Suez e sono già stati stipulati contratti per le industrie petrolchimiche ad Ain Sukhna, forniture per lo sviluppo delle ferrovie e per fabbriche di automobili, oltre a produzione di idrogeno verde e servizi marittimi. La zona economica del Canale di Suez, con una superficie totale di 461 chilometri quadrati, comprende quattro zone industriali e sei porti marittimi. (Cae)