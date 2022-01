Business news: Bahrein, costituita nuova società Infracorp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo finanziario bahreinita Gfh ha ufficializzato il 16 gennaio la costituzione di Infracorp, una nuova società collegata al gruppo capitalizzata con oltre un miliardo di dollari statunitensi in infrastrutture e immobili. Lo ha reso noto il portale informativo economico “Trade Arabia”. La nuova azienda gestirà un portafoglio da 3 miliardi di dollari Usa e si concentrerà su investimenti nel campo delle rinnovabili e negli investimenti in settori pubblici, come l’educazione e la sanità. (Res)